Ролик о семейных ценностях презентовали тюменцам

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:33:36+03:00

Его можно просмотреть во «ВКонтакте»

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Сюжет разворачивается вокруг двух молодых пар, у которых дома отключили электричество. Они размышляют, что такое домашний уют.

Две истории рассказываются параллельно: одна пара остается в темноте с двумя детьми, вторая – пока не имеет малыша. Видео снято в рамках проекта «Можно любить сильнее».

За одну минуту авторы показывают два мира, у каждого из которых свои ориентиры, ценности и увлечения. Видеоролик «Без света» можно посмотреть во "Вконтакте".

Moi-portal.ru напоминает, что с 9 октября до конца 2019 года молодые семьи могли получить бесплатную консультацию психолога. Специалисты помогали семьям, которые планируют стать родителями, решиться на этот шаг.

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ИСТОЧНИК KP.RU