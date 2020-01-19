Тюменцам рассказали, что делать, если после мойки дверь авто примерзла

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:44:32+03:00

Изменить размер текста: A A

После мойки автомобилей зимой многие автовладельцы задаются вопросом: как открыть салон, не повредив транспорт?

Мастер СТО Виталий Ниповалов рассказывает, что делать, чтобы решить проблему примерзания замков и уплотнителей дверей, и как этого не допустить.

По его словам, самый просто, щадящий и, конечно, дорогостоящий способ – купить размораживатель замков в автомагазине. Его нужно вбрызнуть в замерзший замок или распылить по контуру двери на покрытые льдом резинки. Но делать это нужно аккуратно, чтобы состав не попал на лакокрасочное покрытие.

Также работает и теплая WD-40 (холодная просто бесполезна, согреть ее можно, подержав в руках или под одеждой), и обычный спирт. И то, и другое можно вспрыснуть в замок и полить резинки. Потом ждете несколько минут и просто открываете дверь. Можно использовать и незамерзающую жидкость из бачка омывателя. Но лучше всего - чистый спирт, ведь его излишки испаряются, не причиняя замкам и резинкам вреда. Но есть и минус – в салоне будет пахнуть алкоголем.

Главная ошибка автовладельцев - поливать теплой или тем более горячей водой замки. От резкого перепада температур могут треснуть окна и лакокрасочное покрытие. К тому же вода моментально замерзает, что лишь усугубит ситуацию.

Еще несколько способов связаны с теплым потоком воздуха. Отогревать замок можно феном, тепловой пушкой или ветродуйкой, но для них нужны розетка, бесперебойник или преобразователь с автомобильного аккумулятора, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU