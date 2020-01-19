2020-01-19T12:24:26+03:00
Здоровье

Тюменцы могут найти всю информацию о медицине в регионе на одном портале

Популярностью пользуются истории о врачах
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы могут найти всю информацию о медицине в регионе на одном порталеТюменцы могут найти всю информацию о медицине в регионе на одном порталеФото: pixabay.com
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В Тюменской области запущен в эксплуатацию информационный портал здравоохранения региона МЕДИНФО 72. Ресурс был представлен широкой публике в ноябре на международном цифровом форуме «ИНФОТЕХ-2019».

По информации департамента здравоохранения, пользователей привлекает понятный и удобный интерфейс, разнообразный и интересный новостной блок, информативный календарь событий, полезные сервисы.

Популярностью пользуются истории о врачах, новости «Бережливой поликлиники», полезные советы и новости по профилактике, а также разделы «Экспертное мнение», «Рейтинг врачей» «Опросы», «Совместимость лекарственных препаратов» и другие. Десятки тысяч просмотров набирают советы главных внештатных специалистов департамента здравоохранения Тюменской области.

Зарегистрировавшись в личном кабинете, можно оставлять комментарии к новостям и событиям, оценивать медицинских работников, участвовать в опросах, проверять совместимость лекарств, назначенных доктором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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