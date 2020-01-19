Александр Моор поздравил тюменцев с Крещением Господним
Православные верующие Тюменской области празднуют Крещение Господне. Еще с вечера многие тюменцы отстояли службы в храмах и приняли участие в освящении воды в иорданях и купелях.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсетях поздравил тюменцев с великим церковным праздником.
Фото со страницы Александра Моора во "ВКонтакте"
«С Крещением! Мира и добра вам и вашим близким», – написал он в соцсетях.
Напомним, жители Тюмени могут окунуться в воды Иордана на двух основных площадках – в районе Троицкого монастыря и в Заречном микрорайоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU