2020-01-19T12:22:48+03:00
Общество

Тюменцы пожертвовали на благотворительность полтонны вещей

Экоактивисты распределят их между нуждающимися
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы пожертвовали на благотворительность полтонны вещейТюменцы пожертвовали на благотворительность полтонны вещейФото: pixabay.com
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В Тюмени завершилась акция «Планируй налегке». Горожане сдали на благотворительность 500 килограммов вещей: 50% взрослой и 50% детской одежды. Непригодной к использованию оказались лишь 10 процентов одежды. Многие вещи были с бирками, а игрушки и книги новыми.

Собранные вещи организаторы передали одному из социально-благотворительных магазинов и добровольческих движений. Экоактивисты распределят их между нуждающимися: 40% отдадут в городские благотворительные организации разного профиля, 20% вещей направят малоимущим в сельскую местность, 10% вещей реализуют в социальных магазинах. Часть средств от продажи или проведения акции будет перечислена на благотворительность.

Напомним, что акция «Планируй налегке» была запущена 25 декабря 2019 года. Она призывала тюменцев избавиться от всего лишнего перед Новым годом, сообщает «Вслух.ру».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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