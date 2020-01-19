2020-01-19T08:07:11+03:00
Звезды

В год коренных языков в Тюмени активизтруются этнокультурные классы

Олимпиадникам важно было показать знание произведений классической литературы из школьной программы
Мария Васильева
Поделиться:
В год коренных языков в Тюмени активизтруются этнокультурные классыВ год коренных языков в Тюмени активизтруются этнокультурные классыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области завершился региональный этап олимпиады школьников по татарскому языку и литературе.

Поддержать участников состязаний по родному языку пришли местные предприниматели, общественники и депутаты.

Интеллектуальные соревнования шли в течение двух дней на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, а педагоги в это время повышали свое мастерство.

Школьникам предстояло показать знание лексики, фонетики, морфологии, синтаксиса. Последний раздел вызвал наибольшие трудности - нужно было не только расставить знаки препинания, но и объяснить свой выбор.

Наиболее интересным заданием участники назвали перевод фразеологизмов с татарского на русский и обратно. Также олимпиадникам важно было показать знание произведений классической литературы из школьной программы.

Победителями олимпиады стали ребята из Зареченской школы Вагайского района, из Шишкинской школы Вагайского района, из тюменского лицея №81, из Андреевской школы Тюменского района и других образовательных учреждений. Также в этом году рекордное количество призёров – 43 школьника из Лайтамакской, Ачирской и Кутарбитской школ Тобольского района, Зареченской и Шишкинской школ Вагайского района, тюменских школы №52 и лицея №81, Андреевской, Чикчинской и Муллашинской школ Тюменского района, Асланинской и Яровской школ Ялуторовского района, тобольской школы №15, Велижанской школы Нижнетавдинского района.

Как отметила председатель жюри по татарскому языку и литературе Ханиса Алишина, в этом году на олимпиаду впервые пригласили восьмиклассников и это очень их воодушевило. Также большой вклад в привлечение школьников к изучению родного языка внесли областные мероприятия: ежегодный форум «Диалог культур» и конкурс учителей татарского языка. Ребята с большим энтузиазмом идут на олимпиаду и у них есть огромное желание попасть в сборную, которая представит регион на новом уровне соревнований уже в Казани.

К слову, по итогам регионального этапа сформирована сборная Тюменской области для подготовки к Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе. Она пройдёт в Казани с 7 по 10 февраля и станет отборочным этапом для международной олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В год коренных языков в Тюмени активизтруются этнокультурные классы
Главы тюменских муниципалитетов отчитываются за свою работу
Пять семей остались из-за пожара в многоквартирном доме в районе Маяка в Тюмени
В Тюмени вышел сериал о жизни иностранцев в Сибири
Погода в Тюмени 19 января: на Крещение небольшой мороз
Тюменцам станет проще получить консультацию онкологов
В Тюмени бум рождаемости выпал на третий квартал
Тюменцам предлагают бесплатные курсы по керлингу
На тюменском рынке труда требуются сварщики, водители и охранники
Тюменские школьники заговорили по-французски
Ранним утром в Тюмени при столкновении с грузовиком дотла сгорела «Газель»
Ялуторовчанин избил соседа, который не впустил его жену к подруге
В Тюмени музыканты вновь устроят «Битву оркестров»
Тюменский врач рассказала, как выбрать полезный пакетированный сок
Более 470 тюменских мам во время декрета повысят квалификацию
При пожаре в многоэтажке на улице Широтной в Тюмени пострадал один человек
Тюменцы из «КЕДРа» построят в Томске этностойбище
Угроза сверху: куда обратиться тюменцам, если с крыши свисают сосульки
Тюменцам советуют перед окунанием в проруби плотно поесть
Двести пар Тюменской области выбрали магические даты для свадьбы
Погода в Тюмени 18 января: Крещенский сочельник
Стрельба на даче, вода из купелей и гололед: публикуем главные новости Тюмени 17 января 2020 г.
«Надеюсь, что нашел союзника»: Александр Моор встретился с тюменским активистом Романовым
В Тюменской области сельчан обязывают уничтожить скот