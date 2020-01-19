В год коренных языков в Тюмени активизтруются этнокультурные классы

19 Янв. 2020 2020-01-19T08:07:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области завершился региональный этап олимпиады школьников по татарскому языку и литературе.

Поддержать участников состязаний по родному языку пришли местные предприниматели, общественники и депутаты.

Интеллектуальные соревнования шли в течение двух дней на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, а педагоги в это время повышали свое мастерство.

Школьникам предстояло показать знание лексики, фонетики, морфологии, синтаксиса. Последний раздел вызвал наибольшие трудности - нужно было не только расставить знаки препинания, но и объяснить свой выбор.

Наиболее интересным заданием участники назвали перевод фразеологизмов с татарского на русский и обратно. Также олимпиадникам важно было показать знание произведений классической литературы из школьной программы.

Победителями олимпиады стали ребята из Зареченской школы Вагайского района, из Шишкинской школы Вагайского района, из тюменского лицея №81, из Андреевской школы Тюменского района и других образовательных учреждений. Также в этом году рекордное количество призёров – 43 школьника из Лайтамакской, Ачирской и Кутарбитской школ Тобольского района, Зареченской и Шишкинской школ Вагайского района, тюменских школы №52 и лицея №81, Андреевской, Чикчинской и Муллашинской школ Тюменского района, Асланинской и Яровской школ Ялуторовского района, тобольской школы №15, Велижанской школы Нижнетавдинского района.

Как отметила председатель жюри по татарскому языку и литературе Ханиса Алишина, в этом году на олимпиаду впервые пригласили восьмиклассников и это очень их воодушевило. Также большой вклад в привлечение школьников к изучению родного языка внесли областные мероприятия: ежегодный форум «Диалог культур» и конкурс учителей татарского языка. Ребята с большим энтузиазмом идут на олимпиаду и у них есть огромное желание попасть в сборную, которая представит регион на новом уровне соревнований уже в Казани.

К слову, по итогам регионального этапа сформирована сборная Тюменской области для подготовки к Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе. Она пройдёт в Казани с 7 по 10 февраля и станет отборочным этапом для международной олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU