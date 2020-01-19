Главы тюменских муниципалитетов отчитываются за свою работу

19 Янв. 2020 2020-01-19T08:00:46+03:00

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Встречи жителей и глав с отчетами глав муниципальных образований начались в Тюменском районе.

В течение месяца запланировано провести 26 собраний в 20 муниципалитетах. В это время руководители или специалисты управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики, ЖКХ и агропромышленного комплекса, департамента градостроительства ведут приемы граждан.

В своих отчетах главы основной акцент сделали на формирование и исполнение бюджета. Докладывали, какие вопросы, поставленные гражданами в прошлые встречи, были решены, а какие еще предстоит решить. У каждой территории есть и свои «болевые» точки. В Чикчинском МО, где находятся 17 площадок ИЖС - это стоит проблема строительства дорог.

В ИЖС Мальковского МО тоже дороги, а еще уличное освещение, быстрорастущие территории Московского и Переваловского МО нуждаются в социальных объектах. Ежегодно участие в отчетных собраниях принимают до трех тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU