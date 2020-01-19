2020-01-19T07:22:54+03:00
Происшествия

Пять семей остались из-за пожара в многоквартирном доме в районе Маяка в Тюмени

В соцсетях погорельцы просят о помощи
Алена Кульмухаметова
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Пять семей остались из-за пожара в многоквартирном доме в районе Маяка в Тюмени. Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"Пять семей остались из-за пожара в многоквартирном доме в районе Маяка в Тюмени. Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"
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Двухэтажный многоквартирный деревянный аварийный жилой дом загорелся 18 января поздним вечером на улице Восстания, 17.

На место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов и «скорая». Одного жильца – женщину, доставили в больницу с отравлением угарным газом.

- В 23:16 поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном двухэтажном одноподъездном доме. Огнем было охвачено 50 квадратных метров, пожар повредил две квартиры, - сообщили в пресс-службе МЧС Тюменской области.

В ведомстве добавляют, что причину и ущерб установят дознаватели. Известно, что дом власти намеревались расселить в 2024 году.

В группе «ЧС Тюмень» во "ВКонтатке" погорельцы рассказывают, что без крыши над головой остались пять семей и им требуется любая помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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