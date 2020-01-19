2020-01-19T07:00:03+03:00
Общество

В Тюмени вышел сериал о жизни иностранцев в Сибири

Иностранцы знакомятся с традициями и обычаями россиян
Мария Васильева
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В Тюмени вышел сериал о жизни иностранцев в СибириВ Тюмени вышел сериал о жизни иностранцев в СибириФото: pixabay.com
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В областной столице вышла первая серия фильма о «приключениях» иностранцев в Сибири. Цикл фильмов «Россия глазами иностранцев» расскажет о том, как иностранцы знакомятся бытом и культурой жителей России, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Героем первой серии стал Башир Буду из Алжира. Он посетил село Абалак Тюменской области. Молодой человек пробовал хрен, парился в русской бане, дегустировал блюда сибирской кухни и делился своими впечатлениями. Алжирец признался, что такая экскурсия помогла ему прочувствовать русскую культуру на себе.

Фильм будет состоять из семи серий. Каждый выпуск посвящен отдельному герою, семье и локации. Автор проекта Даниил Грамотин рассказал, что с помощью фильма развенчивают популярные стереотипы, с которыми встречаются как приезжие гости, так и россияне.

На создание фильма Даниил выиграл грант в размере 1 000 000 рублей на фестивале «Таврида-АРТ». Съемки видеороликов от иностранцев начались в ноябре 2019 года. Первую серию документального сериала «Россия глазами иностранца» можно посмотреть по ссылке. Всего выйдет 7 серий длительностью 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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