2020-01-19T06:55:07+03:00
Общество

Погода в Тюмени 19 января: на Крещение небольшой мороз

В течение дня ветер поменяет направление и стихнет
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 19 января: на Крещение небольшой мороз. Фото с сайта vsyamagik.ruПогода в Тюмени 19 января: на Крещение небольшой мороз. Фото с сайта vsyamagik.ru
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В воскресенье 19 января в Тюмени ясная погода и без осадков. Ветер-западный, западный, южный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11 -16 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду, температура воздуха днем составит -10, -15 градусов.

19 января Православная церковь отмечает великий праздник – Крещение Господне и Богоявление (Водокрещи). В этот день православный народ вспоминает Крещение Иисуса Христа от Иоанна Крестителя в Иордане. Своё второе название – Богоявление – праздник получил в связи с тем, что при крещении Спасителя свершилось «явление трех лиц Божества: Отец с небес гласом свидетельствовал о крещеном Сыне, а на Иисуса сошел Святой Дух в облике голубя, тем самым подтверждая слова Отца».

В народе праздник назвали Водокрещи. Название появилось из-за основных крещенских обрядов – водоосвящения, или водокрещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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