Тюменцам станет проще получить консультацию онкологов

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:40:55+03:00

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В Тюменской области в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» усовершенствовано ведение и маршрутизация потоков пациентов.

По словам специалиста Медицинского информационно-аналитического центра Тюменской области Артема Рожина, в данный момент завершены пилотные проекты по взаимодействию поликлиник с онкологическим центром, выстроен сквозной процесс маршрутизации пациентов при подозрении на развитие онкологического заболевания.

Теперь сотрудники поликлиник, больниц и «МКМЦ «Медицинский город» знают разработанный порядок действий по организации помощи таким пациентам и действие по таким схемам существенно ускоряют процесс лечения. На руки пациенту выдается автоматически сформированный маршрутный лист с пошаговой инструкцией прохождения всех назначений (дата записи, кабинеты, время) по всем услугам. Врач видит все пройденные пациентом результаты анализов, исследований.

Записать пациента в онкологический центр на консультацию онколога он может прямо со своего рабочего места. После прохождения исследований, в случае снятия подозрения в поликлинике, запись в онкоцентр автоматически снимается, освобождая слот. Пакет документов в тот же момент попадает в онкологический центр. После консультации результат возвращается в поликлинику. Раковому больному на каждом этапе лечащий врач может проследить статус маршрута и его результат.

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ИСТОЧНИК KP.RU