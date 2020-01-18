18 Янв. 2020 2020-01-18T16:08:06+03:00

В Тюмени бум рождаемости выпал на третий квартал Фото: pixabay.com

Свадеб было больше в августе, а рожали — в октябре

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Управление ЗАГСа Тюменской области подвело итоги за 2019 год. Было отмечено, что самым активным для регистраторов выдался третий квартал.

По данным ведомства, в Тюменской области за 12 месяцев родился 19 731 ребенок, в том числе 13 186 малышей — в Тюмени. В третьем квартале было выдано 5 111 свидетельсвт о рождении, самым активным месяцем стал октябрь.

В 2019 году в области зарегистрировано 11 335 новых семей, в том числе 6 702 — в Тюмени. Больше всего свадеб было в третьем квартале. Любимым месяцев молодоженов стал август. Меньше всех женились в мае.

Уровень разводов остается высоким: 7186 семей официально расторгли отношения, в том числе 3 979 — в Тюмени.

16 458 жителей умерло в 2019 году, в том числе 6 959 — в Тюмени. В 20 муниципалитетах смертность взяла верх над рождаемостью. Рождаемость выше в Тюмени, Уватском и Тобольском районах, сообщает «Вслух.ру».

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ИСТОЧНИК KP.RU