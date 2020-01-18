Тюменцам предлагают бесплатные курсы по керлингу

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:35:19+03:00

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У жителей Тюмени появилась возможность научиться одной из дисциплин зимних Олимпийских игр – керлингу. На бесплатные занятия приглашаются взрослые и дети. Занятия проводят на четвертом этаже ТРЦ «Колумб».

Участникам курсов необходимо сформировать команду из четырех человек, а потому организаторы зовут приходить на тренировки всей семьей. Уже проходит тренировка второй волны участников, а 25 января для них проведут отборочные соревнования.

Тренировка третьей волны состоится 8 февраля. Желающим присоединиться следует заполнить анкету и указать весь состав команды. Как сообщают организаторы, встречи продолжатся до мая 2020 года.

Более подробную информацию можно получить в группе социального проекта во «ВКонтакте», сообщает «Тюменская область сегодня».

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ИСТОЧНИК KP.RU