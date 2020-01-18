2020-01-18T14:20:34+03:00
Общество

На тюменском рынке труда требуются сварщики, водители и охранники

Самые высокие зарплаты обещают монтажникам
Алена Кульмухаметова
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На тюменском рынке труда требуются сварщики, водители и охранникиНа тюменском рынке труда требуются сварщики, водители и охранникиФото: pixabay.com
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На каждого безработного тюменца на 1 января 2020 года приходится пять вакансий. Об этом сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области Сегодня на бирже труда в качестве безработных состоит 4 301 человек, в качестве соискателя - 5 190 человек.

Центра занятости предлагает 21 829 вакансий. Больше всего работников ждут в строительной сфере. В Тюмени остро не хватает сварщиков-операторов (1 274 места), водителей автотранспорта (1 090), охранников (891), монтажников технологических трубопроводов (860), электрогазосварщиков (529).

Самые высокие зарплаты предлагают монтажникам технологических трубопроводов (в среднем 59 417 руб.). Изолировщику на термоизоляции заплатят 46 875 руб., монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций 48 333 руб., машинисту экскаватора 47 112 руб., мастеру строительных и монтажных работ 45 944 руб., электросварщику ручной сварки 40 879 руб.

«Вслух. ру» обращает внимание, что это данные по вакансиям, информация о которых содержится в банке вакансий службы занятости населения Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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