Тюменские школьники заговорили по-французски

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:08:58+03:00

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В Тюменской области существенно выросло количество участников состязаний по французскому языку.

По данным департамента образования Тюменской области, в течение двух дней школьники регионального этапа показывали теоретические знания и практические навыки, читали и слушали тексты, выполняли письменные и устные задания.

По итогам двух туров победителем стал ученик 8 класса областной физико-математической школы Жан-Франсуа Дюге, призёрами - девятиклассница Дарья Мжачих из гимназии №21 г. Тюмени и ученики 11 классов гимназии Тюменского государственного университета: Екатерина Ботвиньева, Сергей Быков и Алина Ципцура.

В этом году география участников олимпиады по французскому языку существенно расширилась. На региональный этап прошли ученики тюменских школ №25, №68, №72 и гимназии №83.

Вырос также средний балл по сравнению с прошлым годом, что говорит о более глубоких знаниях и растущем уровне подготовки юных знатоков.

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ИСТОЧНИК KP.RU