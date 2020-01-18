2020-01-18T14:08:58+03:00
Общество

Тюменские школьники заговорили по-французски

География участников олимпиады по иностранному языку существенно расширилась
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменские школьники заговорили по-французскиТюменские школьники заговорили по-французскиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области существенно выросло количество участников состязаний по французскому языку.

По данным департамента образования Тюменской области, в течение двух дней школьники регионального этапа показывали теоретические знания и практические навыки, читали и слушали тексты, выполняли письменные и устные задания.

По итогам двух туров победителем стал ученик 8 класса областной физико-математической школы Жан-Франсуа Дюге, призёрами - девятиклассница Дарья Мжачих из гимназии №21 г. Тюмени и ученики 11 классов гимназии Тюменского государственного университета: Екатерина Ботвиньева, Сергей Быков и Алина Ципцура.

В этом году география участников олимпиады по французскому языку существенно расширилась. На региональный этап прошли ученики тюменских школ №25, №68, №72 и гимназии №83.

Вырос также средний балл по сравнению с прошлым годом, что говорит о более глубоких знаниях и растущем уровне подготовки юных знатоков.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На тюменском рынке труда требуются сварщики, водители и охранники
Тюменские школьники заговорили по-французски
Ранним утром в Тюмени при столкновении с грузовиком дотла сгорела «ГАЗель»
Ялуторовчанин избил соседа, который не впустил его жену к подруге
В Тюмени музыканты вновь устроят «Битву оркестров»
Тюменский врач рассказала, как выбрать полезный пакетированный сок
Более 470 тюменских мам во время декрета повысят квалификацию
При пожаре в многоэтажке на улице Широтной в Тюмени пострадал один человек
Тюменцы из «КЕДРа» построят в Томске этностойбище
Угроза сверху: куда обратиться тюменцам, если с крыши свисают сосульки
Тюменцам советуют перед окунанием в проруби плотно поесть
Двести пар Тюменской области выбрали магические даты для свадьбы
Погода в Тюмени 18 января: Крещенский сочельник
Стрельба на даче, вода из купелей и гололед: публикуем главные новости Тюмени 17 января 2020 г.
«Надеюсь, что нашел союзника»: Александр Моор встретился с тюменским активистом Романовым
В Тюменской области сельчан обязывают уничтожить скот