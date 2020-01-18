18 Янв. 2020 2020-01-18T13:26:35+03:00

Ялуторовчанин избил соседа, который не впустил его жену к подруге Фото: pixabay.com

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Едва сосед открыл дверь, оскорбленный за жену житель деревни Криволукская Ялуторовского района набросился на обидчика и стал его избивать. Остановить драку смог прохожий.

В УМВД по Тюменской области факт драки подтвердили.

- В отделение полиции Ялуторовского района поступило сообщение от жителя деревни Криволукская о том, что к нему во двор пришел сосед и избил его. 36-летний нетрезвый ранее судимый местный житель направился к своему соседу для выяснения отношений, - сообщили в ведомстве.

Причиной такого решения послужил конфликт, произошедший месяц назад, когда супруга обидчика пошла в гости к сожительнице заявителя, однако последний не впустил ее в свой дом. Вспомнив нанесенную обиду, злоумышленник пришел к соседу и, когда тот открыл ему дверь, без каких-либо объяснений начал избивать его. Разнял драку, проходивший рядом местный житель. Результатом встречи соседей стал вызов скорой помощи и полиции.

Злоумышленнику грозит арест на срок до четырех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU