В Тюмени музыканты вновь устроят «Битву оркестров»

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:48:25+03:00

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Тюменским музыкантам есть чем покорить слушателей. Так, 29 января в 19.00 в ДК «Нефтяник» стартует ежегодный шоу-проект «Битва оркестров».

По информации организаторов, на сцену выйдут два известных коллектива – Тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова под руководством Владимира Лавришина.

Победителя определят по уровню громкости аплодисментов специальным прибором – шумометром.

Напомним, «Битва оркестров» появилась в 2018 году и быстро завоевала популярность как у тюменцев, так и за пределами региона: событие вошло в топ-40 проектов всероссийского конкурса «Культурная инициатива».

Летом 2020 года тюменцев ждет еще более масштабное событие – «Битва оркестров» со статусом международного мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU