Тюменский врач рассказала, как выбрать полезный пакетированный сок
Считается, что сок – это полезный напиток с высоким содержанием витаминов. Однако может ли быть полезным пакетированный сок, который продается в магазинах?
Для начала нужно понимать, что полезные свойства сока возможны только в том случае, если производитель использует только качественное сырье и придерживается установленной стандартами технологии изготовления. Ведь именно состав определяет, будет ли пакетированный сок полезен или нет.
В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области рассказали, что при выборе пакетированного сока в магазине, в первую очередь необходимо обратить внимание на этикетку и информацию, которую предоставляют производители. Самый выгодный и полезный сок - это тот, который является восстановленным, либо же добытый с помощью прямого отжима. Такой сок практически не обрабатывается.
По правилам, если на упаковке написано «нектар», то фруктовой вытяжки в нем должно содержаться около 40%, а также должны быть вода, сахар и лимонная кислота. А в морсе вытяжка из фруктов занимает всего 17%. В нем, кроме воды, также могут содержаться искусственные добавки. Надпись «сокосодержащий продукт» говорит о том, что напиток не является настоящим соком и вряд ли сможет принести организму какую-либо пользу, так как натуральные компоненты в его составе практически отсутствуют, они заменены химическими.
- Нужно знать, что, как правило, пакетированный сок также вреден, как и сладкая газировка, - утверждает врач-гастроэнтеролог ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» Ирина Парфентева, - Стакан апельсинового сока из пакета содержит сахар в большом количестве: аж целых пять ложек.
Помните, открытый пакет с соком можно хранить в холодильнике не более 3-4 суток, а первым признаком испортившегося напитка станет запах спирта или уксуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU