Более 470 тюменских мам во время декрета повысят квалификацию
В рамках национального проекта «Демография» реализуется программа переобучения и повышения квалификации женщин, занятых воспитанием детей дошкольного возраста. В 2020 году планируется обучить не менее 472 женщин.
По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, продолжительность курса - не более трех месяцев. Мамы смогут восстановить профессиональные навыки или приобрести новую специальность, а также получат возможность совмещать работу с воспитанием малышей.
Воспользоваться данным проектом могут как работающие женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, так и мамы дошкольников, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости для поиска работы. Последние, кстати, во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда (12 130 руб.), увеличенного на районный коэффициент.
По этой же программе своих сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, могут направить на курсы повышения квалификации и работодатели - также без дополнительных финансовых затрат.
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ИСТОЧНИК KP.RU