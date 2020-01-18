При пожаре в многоэтажке на улице Широтной в Тюмени пострадал один человек

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:10:11+03:00

При пожаре в многоэтажке на улице Широтная в Тюмени пострадал один человек Фото: Алена Кульмухаметова

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Пожар в 14-этажном многоквартирном доме произошел около шести вечера 17 января на улице Широтной, 172, корпус 3. При пожаре пострадал один человек.

В МЧС по Тюменской области сообщили, что на место происшествия приехали спасатели и скорая. Эвакуированы 32 жильца. В подъезде наблюдалось сильное задымление.

– Пожар произошел в квартире на десятом этаже на площади пять квадратных метров. Один человек пострадал. Он отравился угарным газом. Из-за сильного задымления в подъезде были эвакуированы 32 жильца, в том числе четверо детей. Пожар потушен. На месте работают дознаватели. Причины возгорания выясняются, – рассказали в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU