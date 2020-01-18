2020-01-18T08:24:33+03:00
Общество

Угроза сверху: куда обратиться тюменцам, если с крыши свисают сосульки

Перепады температуры способствуют образованию сосулек
Алена Кульмухаметова
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Угроза сверху: куда обратиться тюменцам, если с крыши свисают сосулькиУгроза сверху: куда обратиться тюменцам, если с крыши свисают сосулькиФото: pixabay.com
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Резкие перемены температуры этой зимой случаются в Тюмени часто. Бывает, днем тепло и снег тает, а к ночи температура опускается до -20 градусов. Следствием таких капризов природы становится гололед, а с крыш над тротуарами опасно свисают сосульки.

На официальном портале городской администрации напоминают, что за содержание крыши, чердака, водостоков многоквартирного дома отвечает управляющая компания или ТСЖ. И именно к ним нужно обратиться, если над головой нависла ледяная угроза. В их обязанности входит , своевременная уборка снега и сосулек с кровли. При этом работы должны производиться в светлое время суток, с обязательным применением мер предосторожности (нужно огораживать опасную территорию) во избежание несчастных случаев. А снег и лед, сброшенные с крыш, должны быть немедленно вывезены.

Оставить сообщение об опасно свисающих с крыш сосульках можно в разделе «Сосульки на крыше» портала «Тюмень – наш дом». Необходимо указать адрес, проблему и желательно приложить фото опасно свисающих ледяных образований.

Проблема должна решиться в течение нескольких суток, виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности: должностные лица – наложением штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей; юридические лица – от 10 000 до 100 000 рублей, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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