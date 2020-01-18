Тюменцам советуют перед окунанием в проруби плотно поесть

18 Янв. 2020 2020-01-18T07:35:35+03:00

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Уже в ночь на 18 января тюменцы начнут окунаться в крещенских прорубях. Сам праздник Крещения отмечается 19 января.

Диетолог Марина Суфикова рассказала, какие продукты лучше не употреблять перед купанием, а что наоборот будет полезно съесть.

По ее словам, погружение в ледяную воду – это стресс для организма, поэтому дополнительная «подпитка» иммунитета с помощью продуктов, содержащих витамин С, не рекомендуется. Еще за сутки до купания горожанам следует убрать из рациона цитрусовые, зелень, шиповник и другую пищу, богатую витамином С. Иначе для организма это будет чересчур, и иммунитет может наоборот ослабеть, «упасть».

За час-два до окунания в прорубь необходимо плотно поесть, чтобы обеспечить организму большой запас энергии для согревания. Тем, кто предпочитает есть диетические и низкокалорийные продукты, лучше отказаться от купания, иначе организм не сможет нормально справиться со стрессом и согреться.

Кроме того, нельзя употреблять спиртные напитки до купания, в противном случае вы рискуете получить обморожение. Согреться поможет обычный горячий чай, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

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ИСТОЧНИК KP.RU