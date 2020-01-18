Двести пар Тюменской области выбрали магические даты для свадьбы

18 Янв. 2020 2020-01-18T06:23:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Женихи и невесты Тюменской области заранее подавали заявление в загсы региона, чтобы торжество состоялось в магическую дату 2020 года. По данным управления загс Тюменской области, в магию свадебных дат верят не менее 200 пар региона.

Национальный день объятий 21 января 2020 года выбрали для свадьбы четыре пары. В День всех влюбленных – 14 февраля решили пожениться сразу 74 пары. В красивую дату - 20.02.20 станут мужем и женой 85 влюбленных пар.

Високосный год определил и оригиналов, решивших получить свидетельство о браке в непостоянную дату: 19 пар распишутся 29 февраля.

Верят в волшебство Дня семьи, любви и верности девять тюменских пар влюбленных, уже подавших заявление на вступление в брак на 8 июля 2020 года.

На 10.10.2020 планируют вступить в законный брак девять пар. К слову, в календаре праздников 10 октября ежегодно отмечают Всемирный день психического здоровья.

Напомним, в 2019 году в Тюменской области свадьбы сыграли более 10 тысяч молодоженов, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU