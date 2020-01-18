18 Янв. 2020 2020-01-18T06:09:59+03:00

Погода в Тюмени 18 января: Крещенский сочельник. Фото из группы "Русь святая" во ВКонтакте

Согласно поверью, с этого дня начинаются морозы

Изменить размер текста: A A

В субботу 18 января в Тюмени синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -4 градуса.

В Тюменской области облачно с прояснениями, местами гололедно-изморозевые явления, местами небольшой снег, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха днем составит -6, -11 градусов, местами до -16 градусов.

В народном календаре дату 18 января называют Крещенский сочельник. Считается, что с этого дня начинаются Крещенские морозы.

Крещенский сочельник – это вечер-приготовление накануне большого церковного праздника. В это время проводят обряды, связанные с освящением воды.

«Крещенский вечерок» считался временем разгула нечистой силы. Считалось, что черти особенно опасны в определенное время с 12 до 3 часов ночи (дьявольский час), а также на Святки и накануне Купалы.

Крещенский вечер – день строгого поста и покаяния, подготавливающий верующих к великому празднику Крещение Господне, который отличается пышностью и торжественностью. Совершается два обряда освящения воды: накануне Крещения – внутри церкви; в день Крещения – на ближайшем озере или речке.

Вода, собранная на Крещение, обладает сильной энергетикой. Смешивать крещенскую воду с обычной не рекомендуется, иначе она потеряет свои лечебные свойства. Во время сбора воды запрещено ругаться и думать о чем-то плохом.

ИСТОЧНИК KP.RU