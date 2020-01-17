Стрельба на даче, вода из купелей и гололед: публикуем главные новости Тюмени 17 января 2020 г.

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:14:43+03:00

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1. В Тюменской области рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина нарушил правила поведения в обществе, начав стрелять на своем дачном участке.

Гражданин произвел выстрел из гражданского огнестрельного оружия в сторону другого участка. Сосед сделал ему обоснованное замечание: в тот момент на участке находились люди, в том числе дети.

Тюменец стрелял на даче рядом с детьми. Фото - pixabay.com.

2. В Тюмени провели контроль качества воды в местах, которые отведены для крещенских купаний. Всё нормально: купаться в этой воде можно, но вот пить – ни в коем случае.

По результатам лабораторных исследований, по показателям безопасности пробы воды соответствуют требованиям СанПиН.

Тюменцев просят не пить из купелей.Фото: Алексей КОСЕНЧУК

3. В Тюмени дорожная техника вышла на усиленный режим сплошного прометания и уборки снега. Дело в том, что сегодня, 17 января, ночью ожидаются гололед и изморозь. Температура воздуха опустится до минус 20 градусов.

В ночную смену специалисты проведут профилактические противогололедные мероприятия.

4. В Тобольске назначен директор департамента градостроительства и недропользования. Им стала Светлана Карева.

Информация о назначении появилась на официальном сайте ведомства: там обновились данные в строке, где указан директор департамента.

5. На территории Тобольского и Уватского района может упасть ракета. Местность объявлена временно опасной.

В следующую пятницу, 24 января, (резервная дата – 25 января) с 13.00 до 15.30 по московскому времени состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2».

ИСТОЧНИК KP.RU