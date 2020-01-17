2020-01-17T17:11:44+03:00
Общество

«Надеюсь, что нашел союзника»: Александр Моор встретился с тюменским активистом Романовым

Ранее общественник с тридцатью инвалидами пообещал устроить голодовку
Вадим Бегун
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Губернатор Александр Моор встретился с активистом Андреем Романовым. Фото vk.com/aleksandr__moorГубернатор Александр Моор встретился с активистом Андреем Романовым. Фото vk.com/aleksandr__moor
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В Тюмени произошла встреча губернатора области и общественника, инвалида второй группы Андрея Романова. Об этом сообщил сам глава региона.

«Разговаривали больше часа. Был приятно удивлен, когда увидел человека, умеющего не только указывать на проблемы, но и предлагать конкретные и реальные механизмы их решения. Эти проблемы мы знаем, они непростые. Много лет занимаемся этими вопросами, но все невозможно сделать сиюминутно», – сообщил Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Губернатор выразил надежду, что нашел союзника, вместе с которым, начиная со следующей недели, будут действовать сообща.

«Надеюсь, что никто из соратников Андрея Александровича не будет подвергать свою жизнь и здоровье напрасному риску», – добавил Моор.

Напомним, что сегодня, 17 января, появилась информация, что Андрей Романов в группе с другими инвалидами собирается начать голодовку. Люди с ограниченными возможностями просят обеспечить доступную среду на социально значимых объектах и больницах, включить инвалидов третьей группы в категорию нуждающихся для получения жилья и земли и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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