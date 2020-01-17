«Надеюсь, что нашел союзника»: Александр Моор встретился с тюменским активистом Романовым
В Тюмени произошла встреча губернатора области и общественника, инвалида второй группы Андрея Романова. Об этом сообщил сам глава региона.
«Разговаривали больше часа. Был приятно удивлен, когда увидел человека, умеющего не только указывать на проблемы, но и предлагать конкретные и реальные механизмы их решения. Эти проблемы мы знаем, они непростые. Много лет занимаемся этими вопросами, но все невозможно сделать сиюминутно», – сообщил Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».
Губернатор выразил надежду, что нашел союзника, вместе с которым, начиная со следующей недели, будут действовать сообща.
«Надеюсь, что никто из соратников Андрея Александровича не будет подвергать свою жизнь и здоровье напрасному риску», – добавил Моор.
Напомним, что сегодня, 17 января, появилась информация, что Андрей Романов в группе с другими инвалидами собирается начать голодовку. Люди с ограниченными возможностями просят обеспечить доступную среду на социально значимых объектах и больницах, включить инвалидов третьей группы в категорию нуждающихся для получения жилья и земли и другое.
ИСТОЧНИК KP.RU