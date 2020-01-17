Ялуторовчанке, которая отказывается покидать холодный барак, мэрия починит печку

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:02:48+03:00

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Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик встретился с Наталией Сапьян. Мэр урегулировал один из вопросов проживания женщины в разваливающемся бараке.

– На встрече были достигнуто соглашение, что Наталья Сапьян остается в своей квартире до момента расселения дома, при этом администрацией города ей будет оказана материальная помощь на ремонт печи и проверку электропроводки, – рассказали в пресс-службе администрации Ялуторовска.

В ведомстве уточнили, что такой вариант устроил заявительницу, все договоренности были документально подтверждены. Также там отметили, что глава города лично держит вопрос на контроле.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жительница дома № 33 на улице Революции города Ялуторовска Наталья Сапьян не испытывает радости от того, что проживает в здании, построенном два века назад. Пенсионерка больше 13 лет требует от властей переселить ее из ветхого жилища.

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ИСТОЧНИК KP.RU