Ялуторовчанке, которая отказывается покидать холодный барак, мэрия починит печку
Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик встретился с Наталией Сапьян. Мэр урегулировал один из вопросов проживания женщины в разваливающемся бараке.
– На встрече были достигнуто соглашение, что Наталья Сапьян остается в своей квартире до момента расселения дома, при этом администрацией города ей будет оказана материальная помощь на ремонт печи и проверку электропроводки, – рассказали в пресс-службе администрации Ялуторовска.
В ведомстве уточнили, что такой вариант устроил заявительницу, все договоренности были документально подтверждены. Также там отметили, что глава города лично держит вопрос на контроле.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жительница дома № 33 на улице Революции города Ялуторовска Наталья Сапьян не испытывает радости от того, что проживает в здании, построенном два века назад. Пенсионерка больше 13 лет требует от властей переселить ее из ветхого жилища.
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ИСТОЧНИК KP.RU