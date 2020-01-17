2020-01-17T16:02:48+03:00
Общество

Ялуторовчанке, которая отказывается покидать холодный барак, мэрия починит печку

Вопрос с пенсионеркой урегулирован
Вадим Бегун
Поделиться:
Ялуторовчанке, которая отказывается покидать холодный барак, починят печку. Фото - пресс-служба администрации Ялуторовска.Ялуторовчанке, которая отказывается покидать холодный барак, починят печку. Фото - пресс-служба администрации Ялуторовска.
Изменить размер текста:

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик встретился с Наталией Сапьян. Мэр урегулировал один из вопросов проживания женщины в разваливающемся бараке.

– На встрече были достигнуто соглашение, что Наталья Сапьян остается в своей квартире до момента расселения дома, при этом администрацией города ей будет оказана материальная помощь на ремонт печи и проверку электропроводки, – рассказали в пресс-службе администрации Ялуторовска.

В ведомстве уточнили, что такой вариант устроил заявительницу, все договоренности были документально подтверждены. Также там отметили, что глава города лично держит вопрос на контроле.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жительница дома № 33 на улице Революции города Ялуторовска Наталья Сапьян не испытывает радости от того, что проживает в здании, построенном два века назад. Пенсионерка больше 13 лет требует от властей переселить ее из ветхого жилища.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ялуторовске бывшая учительница замерзает в бараке 19-го века

У пенсионерки примерзают волосы и кожа к подушке (подробнее)

Следователи разберутся, почему пожилая ялуторовчанка мерзнет в разваливающемся бараке

По данному факту уже назначена проверка (подробнее)

Ялуторовчанке, прозябающей в холодном бараке, ранее предлагали квартиры

Женщина отказывалась от временного жилья, требуя предоставить ей постоянное (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стрельба на даче, вода из купелей и гололед: публикуем главные новости Тюмени 17 января 2020 г.
«Надеюсь, что нашел союзника»: Александр Моор встретился с тюменским активистом Романовым
В Тюменской области сельчан обязывают уничтожить скот
Ялуторовчанке, которая отказывается покидать холодный барак, мэрия починит печку
«Вот и празднику конец». Тюменцы массово выкидывают новогодние ели
Тюменцы готовятся к гололеду: в городе ожидается похолодание после аномального тепла
Вывозили мусор, ехали на охоту: в ГИБДД рассказали, почему тюменцы садятся за руль пьяными
Более 1 300 тюменцев были уволены в 2019 году
В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде
Тюменским водителям закрыли доступ на сайты с продажей водительских прав
В тюменском аэропорту полицейские задержали девушку с наркотиками
Тюменцев просят не пить воду из купелей
В Тобольске назначили главу департамента градостроительства
В Тюменской области выросло число наркопреступлений
В Тобольском районе может упасть ракета
Более 11 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
Рядом были дети: тюменца осудили за стрельбу на дачном участке
В Тюменской области трое мужчин продали чужой экскаватор
Женщина погибла в массовом ДТП на трассе Тюмень – Омск
Ялуторовчанке, прозябающей в холодном бараке, ранее предлагали квартиры
В Тюмени обсудят меры поддержки предпринимателей
Соцработник дистанционно обокрал ишимку
«Всем лялькам – автолюльки!»: в тюменских ТРЦ проходят выставки удерживающих устройств