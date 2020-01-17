2020-01-17T16:21:00+03:00
Общество

В Тюменской области сельчан обязывают уничтожить скот

Животные больны и подлежат отправке на убой
Вадим Бегун
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В Тюменской области сельчан заставляют убить своих лошадей. Фото - pixabay.com.В Тюменской области сельчан заставляют убить своих лошадей. Фото - pixabay.com.
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Жители села Новоатьялово обязаны забить своих лошадей. Дело в том, что в животные больны инфекционной анемией. Вот только местные жители не спешат расставаться со своими любимцами.

– В апреле 2019 года управление ветеринарии подали иски к жителям Новоатьялово, чтобы те ликвидировали болезнь лошадей. На территории некоторых личных подсобных хозяйств был установлен карантин. Однако владельцы не предприняли никаких мер, тогда им установили срок для проведения необходимых мероприятий, – рассказали в Ялуторовском районном суде.

Как выяснилось, добровольно никто не захотел устранять болезнь. Все исковые требования Управления ветеринарии Тюменской области суд удовлетворил. Теперь ялуторовцы обязаны произвести убой больных лошадей и провести вынужденную дезинфекцию территории хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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