В Тюменской области сельчан обязывают уничтожить скот
Жители села Новоатьялово обязаны забить своих лошадей. Дело в том, что в животные больны инфекционной анемией. Вот только местные жители не спешат расставаться со своими любимцами.
– В апреле 2019 года управление ветеринарии подали иски к жителям Новоатьялово, чтобы те ликвидировали болезнь лошадей. На территории некоторых личных подсобных хозяйств был установлен карантин. Однако владельцы не предприняли никаких мер, тогда им установили срок для проведения необходимых мероприятий, – рассказали в Ялуторовском районном суде.
Как выяснилось, добровольно никто не захотел устранять болезнь. Все исковые требования Управления ветеринарии Тюменской области суд удовлетворил. Теперь ялуторовцы обязаны произвести убой больных лошадей и провести вынужденную дезинфекцию территории хозяйства.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU