Тюменцы готовятся к гололеду: в городе ожидается похолодание после аномального тепла

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:13:59+03:00

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В Тюмени дорожная техника вышла на усиленный режим сплошного прометания и уборки снега. Дело в том, что сегодня, 17 января, ночью ожидаются гололед и изморозь. Температура воздуха опустится до минус 20 градусов.

– В ночную смену специалисты проведут профилактические противогололедные мероприятия. В первую очередь будут обработаны путепроводы и съезды с мостов, – отметил директор «Тюменьгормоста» Николай Грибоедов.

Особое внимание уделяется обработке остановочных карманов, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к социальным учреждениям. В ночную смену выйдет более 350 единиц спецтехники.

Горожане могут сообщить об образовании наледи на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Текущее содержание дорог и ремонт».

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ИСТОЧНИК KP.RU