Вывозили мусор, ехали на охоту: в ГИБДД рассказали, почему тюменцы садятся за руль пьяными

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:12:02+03:00

В ГИБДД рассказали, почему тюменцы садятся за руль пьяными. Фото - ГИБДД.

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В тюменском ГИБДД выделили топ-6 причин, которые побудили местных жителей сесть за руль в нетрезвом виде. Данные были получены с 1 по 15 января 2020 года.

– 58-летний тюменец, который был остановлен на 123-м километре автодороги Курган – Тюмень, заявил, что ему надо в Курган, 54-летний житель Тобольского района с показаниями алкотестера 1,16 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха вез свою сестру домой, а 31-летний житель Тюменского района, наоборот, ехал от подруги домой, – сообщили в пресс-службе управления региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве также поведали, что в эти дни пьяному 41-летнему горожанину вздумалось ехать за сигаретами, а 39-летнему ялуторовчанину – на охоту. Еще один 30-летний житель Тюменского района просто вывозил мусор.

Отметим, что в 2019 году на территории региона произошло 233 ДТП по вине пьяных водителей, в них погибли 56 человек, 335 человек были ранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU