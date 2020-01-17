17 Янв. 2020 2020-01-17T15:06:44+03:00

Более 1 300 тюменцев были уволены в 2019 году. Фото - pixabay.com.

На сегодняшний день массовых высвобождений не заявлено

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В Тюменской области в прошлом году были уволены 1 342 сотрудника организаций. На сегодняшний день массовых высвобождений не заявлено.

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, в течение 2019 года руководство 81 тюменской компании сообщало о планируемых сокращениях 3 526 человек. За этот же период отозвано сведений о высвобождении 2 883 человек. Таким образом, было уволено 1 342 сотрудника.

– На 15 января 2020 года численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет 868 человек. Ни одна организация не заявила о массовых высвобождениях, – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что ежегодно о предполагаемом высвобождении работников заявляют порядка 80 организации Тюменской области. Также стало известно, что в течение прошлого года в органы службы занятости работодателями заявлено 102 629 вакансий, работу нашли свыше 45 тысяч человек. На сегодняшний работодатели открыли порядка 21 тысячи вакансий.

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ИСТОЧНИК KP.RU