17 Янв. 2020 2020-01-17T15:04:48+03:00

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В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде. Уже в этом году в Москве три представителя – жители Тобольска, Ялуторовска и Ишима – получат сертификаты и смогут участвовать в формировании доступной среды.

– Инвалиды по зрению знают, как правильно положить наземные тактильные указатели, оформить мнемосхемы, где нужно разместить таблички по Брайлю, а где они не будут востребованы. Важно не просто выполнить рекомендации, что-то где-то разместить в соответствии с законодательством, а использовать бюджетные средства эффективно, на пользу людям, – заявила председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Тунгусова.

По ее словам, инспекторы входят в состав соответствующих комиссий, проводят проверки доступности различных объектов, принимают пожелания от граждан и помогают им в решении вопросов.

В настоящее время такой работой квалифицированно занимаются лишь пять человек: трое из них живут в Тюмени, по одному – в Абатском районе и Заводоуковске.

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ИСТОЧНИК KP.RU