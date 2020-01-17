2020-01-17T15:04:48+03:00
Общество

В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде

Ими станут жители Тобольска, Ялуторовска и Ишима
Вадим Бегун
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В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде.В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде.Фото: Ольга Крыльцова
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В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде. Уже в этом году в Москве три представителя – жители Тобольска, Ялуторовска и Ишима – получат сертификаты и смогут участвовать в формировании доступной среды.

– Инвалиды по зрению знают, как правильно положить наземные тактильные указатели, оформить мнемосхемы, где нужно разместить таблички по Брайлю, а где они не будут востребованы. Важно не просто выполнить рекомендации, что-то где-то разместить в соответствии с законодательством, а использовать бюджетные средства эффективно, на пользу людям, – заявила председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Тунгусова.

По ее словам, инспекторы входят в состав соответствующих комиссий, проводят проверки доступности различных объектов, принимают пожелания от граждан и помогают им в решении вопросов.

В настоящее время такой работой квалифицированно занимаются лишь пять человек: трое из них живут в Тюмени, по одному – в Абатском районе и Заводоуковске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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