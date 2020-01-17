2020-01-17T13:21:44+03:00
Общество

Тюменским водителям закрыли доступ на сайты с продажей водительских прав

За изготовление поддельных документов можно попасть в тюрьму
Вадим Бегун
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Тюменским водителям закрыли доступ на сайты с продажей водительских прав. Фото - pixabay.com.Тюменским водителям закрыли доступ на сайты с продажей водительских прав. Фото - pixabay.com.
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Сотрудники Упоровской прокуратуры в интернете обнаружили 11 сайтов, где незаконно продавали водительские права любой категории. Все эти ресурсы заблокировали.

– Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За изготовление, сбыт и использование поддельных документов как раз можно попасть за решетку, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. В настоящее время доступ к ресурсам заблокирован.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что по искам Ялуторовской прокуратуры заблокированы 25 ресурсов по продаже поддельных диагностических карт. Приобрести их можно было без фактического прохождения технического осмотра автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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