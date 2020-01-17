В Тобольске назначили главу департамента градостроительства
В Тобольске назначен директор департамента градостроительства и недропользования. Им стала Светлана Карева.
Информация о назначении появилась на официальном сайте ведомства: там обновились данные в строке, где указан директор департамента. Напомним, ранее Светлана Карева работала в должности заместителя департамента имущественных отношений Тюмени.
Отметим, что департамент градостроительства и землепользования образован путем объединения двух органов администрации города Тобольска – комитета градостроительной политики и комитета земельных отношений и лесного хозяйства.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что глава Тобольского района Юрий Батт покинул свой пост. Заседание районной думы, на котором депутаты приняли его отставку, состоялось 14 января.
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