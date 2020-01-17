В Тобольске назначили главу департамента градостроительства

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:54:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске назначен директор департамента градостроительства и недропользования. Им стала Светлана Карева.

Информация о назначении появилась на официальном сайте ведомства: там обновились данные в строке, где указан директор департамента. Напомним, ранее Светлана Карева работала в должности заместителя департамента имущественных отношений Тюмени.

Отметим, что департамент градостроительства и землепользования образован путем объединения двух органов администрации города Тобольска – комитета градостроительной политики и комитета земельных отношений и лесного хозяйства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что глава Тобольского района Юрий Батт покинул свой пост. Заседание районной думы, на котором депутаты приняли его отставку, состоялось 14 января.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Тобольского района покинул свой пост

Депутаты районной думы приняли отставку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU