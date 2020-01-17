В тюменском аэропорту полицейские задержали девушку с наркотиками

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:12:50+03:00

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В тюменском аэропорту Рощино 7 октября полицейские задержали 29-летнюю женщину. Жительница областного центра, прилетевшая из Санкт-Петербурга, по всем признакам находилась в состоянии опьянения. Находка в кармане ее брюк поразила стражей порядка.

– У девушки обнаружили сверток с неизвестным веществом, который находился в кармане брюк. Была проведена экспертиза. Выяснилось, что изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим в своем составе производное N-метилэфедрона, массой 0,3 грамма. Это является значительным размером, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что наркотик девушка приобрела 7 октября в Санкт-Петербурге для личного употребления и в тот же день вылетела домой.

По окончании расследования уголовное дело было передано в суд. В итоге нарушительницу оштрафовали на десять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU