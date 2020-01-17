2020-01-17T13:12:50+03:00
Происшествия

В тюменском аэропорту полицейские задержали девушку с наркотиками

Запрещенные вещества горожанка приобрела в Санкт-Петербурге
Вадим Бегун
Поделиться:
В тюменском аэропорту полицейские задержали девушку с наркотиками. Фото - pixabay.com.В тюменском аэропорту полицейские задержали девушку с наркотиками. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В тюменском аэропорту Рощино 7 октября полицейские задержали 29-летнюю женщину. Жительница областного центра, прилетевшая из Санкт-Петербурга, по всем признакам находилась в состоянии опьянения. Находка в кармане ее брюк поразила стражей порядка.

– У девушки обнаружили сверток с неизвестным веществом, который находился в кармане брюк. Была проведена экспертиза. Выяснилось, что изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим в своем составе производное N-метилэфедрона, массой 0,3 грамма. Это является значительным размером, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что наркотик девушка приобрела 7 октября в Санкт-Петербурге для личного употребления и в тот же день вылетела домой.

По окончании расследования уголовное дело было передано в суд. В итоге нарушительницу оштрафовали на десять тысяч рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы готовятся к гололеду: в городе ожидается похолодание после аномального тепла
Вывозили мусор, ехали на охоту: в ГИБДД рассказали, почему тюменцы садятся за руль пьяными
Более 1 300 тюменцев были уволены в 2019 году
В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде
Тюменским водителям закрыли доступ на сайты с продажей водительских прав
В тюменском аэропорту полицейские задержали девушку с наркотиками
Тюменцев просят не пить воду из купелей
В Тобольске назначили главу департамента градостроительства
В Тюменской области выросло число наркопреступлений
В Тобольском районе может упасть ракета
Более 11 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
Рядом были дети: тюменца осудили за стрельбу на дачном участке
В Тюменской области трое мужчин продали чужой экскаватор
Женщина погибла в массовом ДТП на трассе Тюмень – Омск
Ялуторовчанке, прозябающей в холодном бараке, ранее предлагали квартиры
В Тюмени обсудят меры поддержки предпринимателей
Соцработник дистанционно обокрал ишимку
«Всем лялькам – автолюльки!»: в тюменских ТРЦ проходят выставки удерживающих устройств