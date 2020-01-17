В Тобольском районе может упасть ракета
На территории Тобольского и Уватского района может упасть ракета. Местность объявлена временно опасной.
Как сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска, в следующую пятницу, 24 января, (резервная дата – 25 января) с 13.00 до 15.30 по московскому времени состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2».
– Делается это в интересах обороноспособности страны. Район падения – Тобольский и Уватский районы. Территория падения объявлена временно опасной, – сообщили в ведомстве.
Сотрудники ГО и ЧС рекомендуют соблюдать повышенные меры безопасности в указанное время.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тобольских группах в соцсети «ВКонтакте» сообщали, что ступень РКН может упасть в «районе Тобольск». Правда, тогда сообщалось о другой дате – 11 декабря 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU