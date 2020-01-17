В Тюменской области выросло число наркопреступлений

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:38:14+03:00

За год изъято более 80 килограммов наркотиков

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В 2019 году в Тюменской области было совершено 2 426 наркопреступлений. Это на 323 больше, чем в 2018-м.

Как стало известно, в прошлом году тюменские правоохранители из незаконного оборота изъяли более 84 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Из них 48,1 килограмма – синтетические, 17,9 – марихуана, 6,2 – гашиш и 1,8 килограмма – героин.

– В суды было направлено 1 121 уголовное дело, из них 182 в отношении наркосбытчиков. Вопросы противодействия обороту наркотических средств и психотропных веществ находятся на постоянном контроле, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что правоохранительные органы региона продолжат работу на данном направлении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который возглавил преступную группу. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU