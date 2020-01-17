Рядом были дети: тюменца осудили за стрельбу на дачном участке

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:22:44+03:00

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В Тюменской области рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина нарушил правила поведения в обществе, начав стрелять на своем дачном участке.

– Гражданин К. произвел выстрел из гражданского огнестрельного оружия в сторону другого участка. Сосед сделал К. обоснованное замечание: в тот момент на участке находились люди, в том числе дети. Однако тот проигнорировал замечание и вновь выстрелил, – рассказали в пресс-службе Тюменского районного суда.

На заседании нарушитель признал свою вину в полном объеме. Суд учел, что местный житель воспитывает двух малолетних детей, а также обеспечивает неработающих супругу и мать, и наказал его условным сроком лишения свободы на один год. Оружие было передано в органы внутренних дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU