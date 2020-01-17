2020-01-17T09:39:15+03:00
Происшествия

В Тюменской области трое мужчин продали чужой экскаватор

Техника стоила более трех миллионов рублей
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области трое мужчин продали чужой экскаватор. Фото - pixabay.com.В Тюменской области трое мужчин продали чужой экскаватор. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В тобольскую полицию обратился представитель одной из организаций города. Мужчина сообщил, что с территории предприятия пропал экскаватор-погрузчик и дизельный генератор. Общая сумма ущерба составила свыше трех миллионов рублей.

– Похищенное имущество нашли в Тюмени. Трое уроженцев различных регионов России задержаны и доставлены в отдел полиции. Мужчины работали на этом предприятии и под Новый год решили подзаработать. Злоумышленники нашли покупателя и продали ему экскаватор с генератором за 440 тысяч рублей. Вырученные денежные средства фигуранты разделили поровну, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время задержанные свою вину признали, им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Похищенное изъято сотрудниками полиции и возвращено законному владельцу.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменца осудили за стрельбу на дачном участке
В Тюменской области трое мужчин продали чужой экскаватор
Женщина погибла в массовом ДТП на тюменской трассе
Ялуторовчанке, прозябающей в холодном бараке, ранее предлагали квартиры
В Тюмени обсудят меры поддержки предпринимателей
Соцработник дистанционно обокрал ишимку
«Всем лялькам – автолюльки!»: в тюменских ТРЦ проходят выставки удерживающих устройств
Тюменца четвертый раз поймали пьяным за рулем и отправили в колонию
Ялуторовчанин чуть не проткнул отверткой сына, который заступился за мать
Погода на 17 января в Тюмени: ожидается резкое потепление
Турку пришлось выплатить 12-миллионный штраф, чтобы вылететь из Тюмени к родственникам
Вырубленные сосны, опасный снюс и развозка путан: публикуем главные новости Тюмени 16 января 2020
Практикум «Запуск речи у неговорящих детей» пройдет в Тюмени
Александр Моор сообщил, где откроются школы в этом году в Тюменской области
В Тюменской Слободе незаконно вырубили сосны
Тюменский ветеран рассказал, как мечтал о мороженом в блокадном Ленинграде
В тюменской клинике мужчине предложили купить бесплатную справку
Директору тюменской клининговой компании арестовали счета за невыплату зарплат уборщицам
Тюменская область приобрела два передвижных ФАПа почти за 30 миллионов рублей
Прокуроры помогли выбить многодетной тюменке полмиллиона рублей за смерть супруга
В тюменских магазинах обнаружили сотни упаковок снюса
Автоинспекторы назвали самые опасные в Тюмени пешеходные переходы
Крещение-2020 в Тюмени: какую погоду обещают горожанам синоптики
Сутенер отделался штрафом за развозку тюменских путан по саунам
В Тюмени банкротят госкомпанию
В Тюмени пьяный пенсионер на «Инфинити» въехал в ограждение
Скорая помощь на Крещение будет дежурить возле купелей