В Тюменской области трое мужчин продали чужой экскаватор

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:39:15+03:00

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В тобольскую полицию обратился представитель одной из организаций города. Мужчина сообщил, что с территории предприятия пропал экскаватор-погрузчик и дизельный генератор. Общая сумма ущерба составила свыше трех миллионов рублей.

– Похищенное имущество нашли в Тюмени. Трое уроженцев различных регионов России задержаны и доставлены в отдел полиции. Мужчины работали на этом предприятии и под Новый год решили подзаработать. Злоумышленники нашли покупателя и продали ему экскаватор с генератором за 440 тысяч рублей. Вырученные денежные средства фигуранты разделили поровну, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время задержанные свою вину признали, им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Похищенное изъято сотрудниками полиции и возвращено законному владельцу.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU