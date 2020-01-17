2020-01-17T09:11:02+03:00
Происшествия

Женщина погибла в массовом ДТП на тюменской трассе

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии
Вадим Бегун
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Женщина погибла в массовом ДТП на тюменской трассе. Фото - ГИБДД.Женщина погибла в массовом ДТП на тюменской трассе. Фото - ГИБДД.
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Сегодня, 17 января, утром на трассе ТюменьОмск в Тюкалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с трагичным исходом.

– На 493 километре автодороги автомобиль «Лада Калина» врезался в ГАЗель. После этого легковушку отбросило на большегруз. От полученных травм погибла 40-летняя женщина, которая находилась за рулем отечественного авто, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и детали произошедшей трагедии, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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