17 Янв. 2020 2020-01-17T09:11:02+03:00

Женщина погибла в массовом ДТП на тюменской трассе. Фото - ГИБДД.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии

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Сегодня, 17 января, утром на трассе Тюмень – Омск в Тюкалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с трагичным исходом.

– На 493 километре автодороги автомобиль «Лада Калина» врезался в ГАЗель. После этого легковушку отбросило на большегруз. От полученных травм погибла 40-летняя женщина, которая находилась за рулем отечественного авто, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и детали произошедшей трагедии, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU