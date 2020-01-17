Ялуторовчанке, прозябающей в холодном бараке, ранее предлагали квартиры

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:48:51+03:00

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Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик прокомментировал ситуацию вокруг местной жительницы Натальи Сапьян, которая живет в разваливающемся бараке по улице Республики, 33. Оказывается, женщине ранее предлагали жилье, однако она отказывалась.

По информации пресс-службы администрации города Ялуторовска, на сегодняшний день дом вошел в реестр ветхого и аварийного жилья, подлежащего расселению. Пока идут все процедуры, власти готовы предоставить муниципальный маневренный жилой фонд, в котором жильцы могут жить до момента получения новых квартир.

– Наталье Анатольевне мы показали маневренный жилой фонд. Один из вариантов — это однокомнатная благоустроенная квартира в центре города. Если заявительница примет положительное решение, мы готовы оказать помощь в перевозке вещей и переезде в этот жилой фонд, — отметил Вячеслав Смелик.

В администрации добавили, что Сапьян и ранее было предложено несколько вариантов предоставления жилья из маневренного фонда города.

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ИСТОЧНИК KP.RU