2020-01-17T08:48:51+03:00
Общество

Ялуторовчанке, прозябающей в холодном бараке, ранее предлагали квартиры

Женщина отказывалась от временного жилья, требуя предоставить ей постоянное
Вадим Бегун
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Ялуторовчанке, прозябающей в холодном бараке, ранее предлагали квартиры. Фото - скриншот из видео.Ялуторовчанке, прозябающей в холодном бараке, ранее предлагали квартиры. Фото - скриншот из видео.
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Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик прокомментировал ситуацию вокруг местной жительницы Натальи Сапьян, которая живет в разваливающемся бараке по улице Республики, 33. Оказывается, женщине ранее предлагали жилье, однако она отказывалась.

По информации пресс-службы администрации города Ялуторовска, на сегодняшний день дом вошел в реестр ветхого и аварийного жилья, подлежащего расселению. Пока идут все процедуры, власти готовы предоставить муниципальный маневренный жилой фонд, в котором жильцы могут жить до момента получения новых квартир.

– Наталье Анатольевне мы показали маневренный жилой фонд. Один из вариантов — это однокомнатная благоустроенная квартира в центре города. Если заявительница примет положительное решение, мы готовы оказать помощь в перевозке вещей и переезде в этот жилой фонд, — отметил Вячеслав Смелик.

В администрации добавили, что Сапьян и ранее было предложено несколько вариантов предоставления жилья из маневренного фонда города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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