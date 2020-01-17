2020-01-17T08:13:06+03:00
Общество

В Тюмени обсудят меры поддержки предпринимателей

Спикером выступит замгубернатора области
Вадим Бегун
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В Тюмени в понедельник, 20 января, состоится пресс-конференция, посвященная Году предпринимательства в России. Всех желающих ждут к 11.00 на площадке мультицентра «Контора пароходства».

Спикером мероприятия выступит заместитель губернатора области Андрей Пантелеев, также будут присутствовать советник главы региона Ольга Езикеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло и другие.

– В ходе пресс-конференции будут освещены ключевые аспекты новой инвестиционной стратегии региона и меры поддержки предпринимательства, вопросы реализации национальных и региональных проектов. Кроме того, присутствующие обсудят темы популяризации предпринимательства, – сообщают организаторы мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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