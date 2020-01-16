Турку пришлось выплатить 12-миллионный штраф, чтобы вылететь из Тюмени к родственникам

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:23:31+03:00

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Турку, проживающему в Тюмени, пришлось выплатить полностью огромный штраф, чтобы вылететь к своим родственникам. Ранее ему запретили выезжать за пределы России.

42-летний турок в 2015 году проживал в Волгограде. Тогда ему надо было оформить вид на жительство в России, так как суд оштрафовал его на 400 тысяч рублей. Однако мужчина решил предложить сотруднику миграционной службы взятку. На следующий день иностранного взяткодателя повязали.

– Суд назначил иностранцу штраф 12 миллионов рублей, предоставив рассрочку на 5 лет. Акционерная компания, в которой он работал, пообещала, что окажет ему финансовую помощь. Со временем нарушитель переехал в Тюмень, оформив здесь вид на жительство, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что в какой-то момент мужчина захотел навестить родственников в Турции. Так как он не имел права выезжать из России, то ему пришлось оплатить всю сумму штрафа сразу.

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ИСТОЧНИК KP.RU