2020-01-17T09:38:07+03:00
Происшествия

Соцработник дистанционно обокрал ишимку

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Соцработник дистанционно обокрал ишимку. Фото - pixabay.com.Соцработник дистанционно обокрал ишимку. Фото - pixabay.com.
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В ишимскую полицию позвонила 51-летняя местная жительница. Женщина заявила, что с ее карты пропали деньги.

– Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился социальным работником и сообщил о том, что женщине положена денежная выплата. Звонивший попросил предоставить номер банковской карты и пришедший на телефон СМС-код. Заявительница передала информацию, однако денег так и не дождалась, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Позже выяснилось, что с карты потерпевшей, наоборот, произошло списание в размере 15 тысяч рублей. Осознав, что ее обманули, пожилая женщина обратилась за помощью в полицию.

По данному факту следователем отдела возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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