2020-01-17T09:36:42+03:00
Общество

«Всем лялькам – автолюльки!»: в тюменских ТРЦ проходят выставки удерживающих устройств

Желающие могут испытать несколько вариантов креплений
Вадим Бегун
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В тюменских ТРЦ проходят выставки удерживающих устройств. Фото - ГИБДД,В тюменских ТРЦ проходят выставки удерживающих устройств. Фото - ГИБДД,
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В тюменских ТРЦ проходят выездные выставки детских удерживающих устройств. Автоинспекторы показывают горожанам автолюльки и бустеры, все желающие могут испытать несколько вариантов креплений.

– Сотрудники рассказывают родителям потенциальных маленьких пассажиров о том, как важно правильно подобрать удерживающее устройство, соответствующее росту и весу ребенка, а также демонстрируют, как закрепить само устройство в салоне автомобиля, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В подарок от организаторов выставки дети получают книжки-раскраски по безопасности дорожного движения и воздушные шары с символикой ГИБДД, а взрослые – календари и памятки по перевозке юных пассажиров и наклейки «Всем лялькам – автолюльки!» и «Кресло и ремень!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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