17 Янв. 2020 2020-01-17T06:34:58+03:00

Ялуторовчанин чуть не проткнул отверткой сына, который заступился за мать. Фото - pixabay.com.

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Ялуторовчанка позвонила в полицию и обеспокоенным голосом сообщила, что ее бывший муж угрожает отверткой сыну. Оперативники тут же выехали на место.

– Ранее судимый мужчина проживает со своей экс-супругой в одной квартире. В тот вечер пьяный глава семейства поссорился с женщиной. За мать вступился сын, который попытался успокоить отца. Молодой человек позвал родственника в подъезд, однако на беседу подозреваемый отправился с отверткой в руках, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Спокойного разговора не получилось: 44-летний ялуторовчанин стал угрожать убийством своему сыну, демонстрируя острый предмет в руках. Женщина вмешалась в конфликт, выхватив из рук разъяренного мужчины отвертку.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU