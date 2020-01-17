Погода на 17 января в Тюмени: ожидается резкое потепление

17 Янв. 2020 2020-01-17T05:01:44+03:00

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Сегодня, 17 января, пасмурная погода будет держаться в Тюмени не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Утренний мелкий дождь со снегом днем сменится снегом, который должен закончиться до наступления вечера.

Температура воздуха ночью будет плюс 2–3 градуса, днем – минус 2 – плюс 1. Вечером резко похолодает до минус 12. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1–5 метров в секунду.

17 января почитается память преподобного Феоктиста, мученика Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе Зосима считается покровителем пчел.

О пчелах толкует и примета этого дня: если в этот день «снег на деревьях сучья гнет – летом пчелы роиться будут». А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.

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ИСТОЧНИК KP.RU