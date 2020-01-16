2020-01-16T16:03:05+03:00
Общество

Вырубленные сосны, опасный снюс и развозка путан: публикуем главные новости Тюмени 16 января 2020

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. В Тюмени незаконно вырубили более десятка сосен. Экологи уже подсчитывают ущерб, нанесенный природе.

Специалисты зафиксировали факт вырубки 16 сосен высотой от одного до полутора метров на территории района Тюменская Слобода у остановки «Улица Заполярная». Нарушители не получили порубочный билет для произведения таких видов работ.

В Тюмени вырубили 16 сосен. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени вырубили 16 сосен.Фото: Вадим Бегун

2. Тюменский Роспотребнадзор проверил полки магазинов и предприятия общественного питания на наличие там снюса. Результат не заставил себя ждать: всего обнаружено почти две тысячи упаковок никотиносодержащей продукции.

На сегодняшний день проведено 190 проверок, обследовано 292 объекта торговли и 12 предприятий общественного питания. В 27 из них обнаружены 1899 упаковок снюса.

В Тюмени обнаружили сотни упаковок снюса. Фото - pixabay.com.

В Тюмени обнаружили сотни упаковок снюса. Фото - pixabay.com.

3. В Тюмени осужден местный житель, который организовывал занятие проституцией в областном центре. Мужчина полностью раскаялся в содеянном, суд назначил ему штраф.

С 2015-го до августа 2019 года нарушитель подыскивал в Тюмени девушек, которые за вознаграждение оказывали услуги сексуального характера. Он развозил их на автомобиле до сауны или по месту нахождения заказчика.

4. В Тюмени на улице 50 лет Октября «Инфинити» въехал в ограждение. Водитель попытался скрыться с места ДТП, однако иномарка заглохла перед перекрестком улиц 50 лет Октября и Воровского.

Прибывшие автоинспекторы провели освидетельствование 61-летнего тюменца на состояние опьянения. Оно показало наличие 0,43 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

5. Девочку, которая пропала из дома 14 декабря, вернули в Тюмень. Ранее она связывалась с местными волонтерами и заявила им, что возвращаться домой не собирается.

Девочку нашли в Москве. Накануне, 15 января, полицейские доставили тюменку обратно в областной центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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