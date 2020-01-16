Практикум «Запуск речи у неговорящих детей» пройдет в Тюмени

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:45:19+03:00

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В Тюмени пройдет практикум «Запуск речи у неговорящих детей: как научить ребенка говорить». Двухдневный семинар состоится 15 и 16 февраля с 10.00 до 18.00.

Практикум проводит «Школа игровой логопедии» – организация, в которой работают практикующие игровые логопеды московского центра «Территория речи». Сам центр работает на базе методики «Запуск речи неговорящих детей: от нуля до фразовой речи». Это авторская методика Татьяны Грузиновой и Елизаветы Гуриной, которая доказала свою эффективность для детей с моторной и сенсорной алалией.

– Практикум рассказывает о том, как научить ребенка осознанно произносить звуки, различать их между собой на слух, правильно чередовать слоги между собой при произнесении слов разной длины и произносительной трудности. Вы узнаете, как устроена речь, какие аспекты лежат в основе способности человека говорить и осознавать слова, – рассказывают организаторы.

Более подробную информацию, в том числе о стоимости участия в мероприятии, можно узнать, пройдя по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU