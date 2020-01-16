2020-01-16T16:38:08+03:00
Общество

Александр Моор сообщил, где откроются школы в этом году в Тюменской области

В 2020-м начнется строительство девятнадцати дошкольных учреждений
Вадим Бегун
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Александр Моор сообщил, где откроются школы в этом году в Тюменской области. Фото со страницы Александра Моора в "ВКонтакте".Александр Моор сообщил, где откроются школы в этом году в Тюменской области. Фото со страницы Александра Моора в "ВКонтакте".
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В Тюменской области пять новых школ распахнут свои двери для учащихся в этом году. Губернатор региона рассказал, где именно возведут дошкольные учреждения.

По информации главы региона, во втором квартиле 2020 года откроется дополнительный корпус для детского сада № 5 «Елочка» на улице Горького, 150 в Ишиме, еще четыре школы (в селе Евсино и тюменских микрорайонах Суходолье и Ямальский-1) будут готовы в 4-м квартале 2020-го.

– Мне как губернатору важно, чтобы молодым родителям было комфортно жить в нашем регионе. Чтобы они не переживали, кто присмотрит за их детьми, когда придется выходить на работу или учебу. Поэтому мы создаем места в детсадах не только для малышей от 1,5 и 3 лет, но и для самых маленьких, – сообщил губернатор на своих страницах в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Александр Моор добавил, что всего в этом году начнут строить 19 детсадов. Также в 2020 году продолжат заменять ветхие деревянные школы на современные комфортные здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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